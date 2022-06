Alegrete participa do Congresso de Enfermagem em Gramado

Representando o Município estão a Delegada Regional de Saúde, Heilli Temp; coordenadora da atenção à básica da Secretaria da Saúde, Mariana Santos e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Luis Machado.

Alegrete presente no Congresso

Como o tema-Mostra teu SUS Rio Grande do Sul, o evento reúne enfermeiros de todo o Estado. Todos avaliam como extremamente positivo a participação da Região nesse evento, porque além de Alegrete, tem profissionais de Uruguaiana, Itaqui, São Gabriel, Santa Margarida do Sul, Barra do Quaraí e Santana do Livramento.

Região e secretária da saúde no Congresso

O Presidente do Cosem – RS Guilherme Ribas, falou da importância do Congresso para a discussão e proposição de fortalecimento da rede de saude gaúcha, bem como, nacional.

Ele destacou o enfermeiro na pandemia de COVID-19 que transformou as formas de diálogo e fluxos de trabalho e partindo dessa premissa, se fortaleceu com a união de todos os integrantes destes processos para que se busque estimular o avanço do SUS em sua totalidade.

O 32º Congresso do COSEN – RS acontece até este dia 30, em Gramado na Serra Gaúcha.