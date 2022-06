Nova ala da UTI NEO vai promover avanços no atendimento a prematuros de Alegrete e Região

A saúde é um dos maiores bens de qualquer ser humano, e para melhorar ainda mais os cuidados com os prematuros, a Santa Casa de Alegrete está na finalização da nova ala da UTI Neonatal.

O espaço que será de cuidados intemediários está quase terminado e terá capacidade de mais seis leitos. A nova ala é anexa à UTI Neo, com 10 leitos, que é referência regional e atende prematuros de Alegrete e várias outras cidades do RS e já chegou a receber bebês de países vizinhos.

Sem dúvida é um grande avanço à nossa equipe à saúde de prematuros, não só de Alegrete, mas da Região, salientou o pediatra- Antônio Roberto Nunes.

Cuidados intermediários, nesta nova ala, de acordo o pediatra, são aos bebês que precisam ganhar peso, terminar antibiótico e que já saíram da fase mais aguda.

Os recursos para que este espaço seja uma realidade vieram do Programa Avançar 4 do Governo do Estado, no valor de 3,2 milhões, e formam a nova ala da UTI Neo, Casa de Acolhida das Mães da Neo e mais para compra de aparelhos de endocospia, de acordo com Carlos Melo, da Provedoria da Santa Casa.