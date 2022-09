Alegrete prorroga vacinação contra Pólio

O cenário epidemiológico atual considera alta a chance de se apresentarem casos da doença, sendo assim, o prazo da campanha de vacinação, programado para ser encerrado no dia 30 de setembro, se estende até 22 de outubro.

Mediante o risco da reintrodução da Poliomielite no Brasil, considerando a baixa cobertura vacinal da campanha, o estado do Rio Grande do Sul prorrogou os prazos para uma melhor adesão da vacina, que se trata de duas gotinhas exclusivas para crianças entre 1 e menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias) – mesmo aquelas que estiverem com o calendário vacinal em dia.

Até o dia 28 de setembro, somente 72% das crianças tomaram as gotinhas em Alegrete. Por isso, reforça-se a importância

A vacina estará disponível em todas as UBSs com sala de vacinação e nas ESFs Itinerantes, pelo interior do município.