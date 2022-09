Mulher é encontrada morta em Santana do Livramento

Share on Email

Uma mulher foi encontrada morta, na noite de quinta-feira (30), no Centro de Santana do Livramento. O suspeito é o companheiro dela que, em seguida, cometeu suicídio, informou a Polícia Civil. As identidades deles não foram divulgadas.

O crime aconteceu por volta das 20h na Rua Conde de Porto Alegre, no Centro. O homem, de 49 anos, teria efetuado um disparo com um revólver calibre .22 contra a companheira, de 39, e, então, cometido suicídio.

A Brigada Militar (BM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram os óbitos. A Polícia Civil dará sequência à investigação do caso.