Alegrete realiza escola de pilotagem em velocross e vira referência na região

A 3ª Capital Farroupilha sediou durante 4 dias um evento inédito para pilotos de velocross. Foi a primeira vez quer o município ofertou um curso em dias consecutivos.

O curso realizado no CT Alegrete Velocross reuniu 29 pilotos, das cidades de Alegrete, Uruguaiana, Itaqui, Maçambará, Quaraí, Rosário do Sul e pilotos uruguaios de Rivera. A escola Lizzotti MX School é uma escola de pilotagem off-road que busca ensinar a todos os pilotos off-road do velocross, das trilhas, motocross, do Enduro a maneira certa de pilotar, de se posicionar em cima de uma moto, de aplicar as técnicas corretas.

“Para eles terem uma pilotagem primeiramente mais segura aonde o piloto se divirta mais com a moto, ele tenha mais prazer, ele curta mais os treinos, as competições”, destaca o multicampeão Lizandro Lizzotti instrutor e piloto que mantém a escola na cidade de Coxilha.

Lizzotti explica que o curso é para todos que desejam buscar o ganho de velocidade, de mais desempenho e obterem um melhor resultado. Piloto profissional com 20 anos de experiência, ostenta 10 títulos de campeão gaúcho de motocross e agora por sete anos ministrando cursos com a escola Lisote MX School. Formado em Educação Física bacharel, agregou experiência e organizou de uma forma pedagógica e didática o curso para repassar aos pilotos.

Em Alegrete, pilotos de 8 anos participaram das dinâmicas da escola, onde aprenderam as técnicas maneira certa de estar pilotando e buscando a evolução de segurança, de velocidade no off-road. “Esse curso de velocross foi muito foi muito legal. É a segunda vez que estive em Alegrete, mas dessa vez passamos quatro dias de curso fora da nossa escola. Foi algo inédito e muito proveitoso”, destacou o o profissional.

Numa parceria com o piloto alegretense Marcelo Noetzold foi possível realizar o curso em Alegrete, nos dias 14 e 18 de julho. Segundo Noetzold a parceria deu tão certo que nem foi necessário a divulgação do curso, apenas em mensagens de WattsApp lotou as turmas. Ele antecipa que a cada quatro meses seja feito uma reciclagem na cidade, tal foi a procura dos pilotos.

Em 2021, Alegrete já havia recebido Lizzotti, mas dessa vez foram quatro dias consecutivos na cidade. Agora, nesse retorno pela segunda vez, abrangeu pilotos da região, o que atingiu os objetivos dos organizadores. “Foi muito bacana, a primeira vez que eu passei quatro dias seguidos em outra cidade, fora do nosso próprio centro de treinamento ministrando o curso com uma quantidade tão grande de pilotos em uma outra cidade a não ser aqui a nossa. Então foi muito gratificante foi muito bacana os pilotos tiveram uma evolução. Tivemos crianças de seis anos, de dez, doze, quinze anos até adultos, meninos, meninas, homens adultos, mulheres adultas, então foi um curso muito bacana, a gente conseguiu atingir diferentes públicos levar a todos uma boa evolução. Treinamento foi focado no ensino do posicionamento correto, das técnicas, os alunos se dedicaram bastante e foi muito muito gratificante para mim, paro o Marcelo, pra todos que estavam acompanhando, os pais verem a evolução dos pilotos, quanto eles foram progredindo, andando mais seguro, conseguindo melhorar as curvas, as frenagens, a velocidade de forma geral ali na pista do CT Velocross de Alegrete. Então fico muito agradecido pela oportunidade do Marcelo de Alegrete, de todos os pilotos de ter conseguido estar mais uma vez levando o nosso conhecimento e poder passar esses quatro dias de treino com todo o pessoal”, avaliou o profissional.

