No Dia do Amigo, celebre quem faz a vida mais leve

O Dia do Amigo, comemorado neste dia 20 de julho, é uma data especial que nos lembra da importância e do valor das amizades em nossas vidas. É uma oportunidade para expressar nosso apreço, carinho e gratidão por aqueles que compartilham conosco momentos preciosos, risadas e lágrimas. A amizade verdadeira é um presente valioso, que nos acompanha ao longo dos anos, nos apoia nos momentos difíceis e nos enche de alegria nos momentos felizes. Neste dia, celebramos a conexão única que temos com nossos amigos, fortalecendo ainda mais esses laços especiais.

Uma que valoriza muitos os amigos é Vera Ribeiro. Ela diz que amizade é tudo para ela. São pessoas que Deus coloca em nossas vidas para nos fazer companhia em vários momentos de nossas existência. Eu valorizo todos, porque sempre tenho alguém ao meu lado e isso no mundo atual é muito importante. A pensionista Jandira Barros, também destaca o valor de uma amizade. Ela diz que ao longo da vida conhecemos muitas pessoas especiais e, com certeza, serão nossos amigos, uns aqui bem pertinho e outros mesmo distantes continuam sendo amigos, atesta. A amizade das crianças é ainda mais bonita, porque eles são muitso autêncticos e cosntuma ainad bem pequenos fazerem amigos que permanecem para o resto da vida.