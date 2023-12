Alegrete realiza o Fórum de Turismo com o intuito de fomentar o Pampa Gaúcho

O evento na 3ª Capital Farroupilha ocorre nos dias 7, 8 e 9, no pavilhão da FEIND, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, com o apoio do Governo do Rio Grande do Sul.

No primeiro dia, o Fórum abordou o turismo rural, contando com a participação da Sedetur, SRA e Senar. Houve também uma assembleia para a constituição da fundação da Associação Caminho do Pampa (ACAPAMPA), com a presença de residentes nos municípios da região.

Mãe e filha, em férias do Mestrado, mostram empenho e qualidade na pintura de casa

Na quinta-feira (7), o evento teve sua abertura oficial, seguida por um painel sobre “O Turismo no Bioma Pampa”. Pela manhã, ocorreu mais uma atividade: “Os Sabores e os Aromas do Pampa”, proporcionando uma experiência gastronômica única. Ao meio-dia, o almoço ficou a cargo do Arroz Saboroso.

Confira a programação da tarde desta quinta: