Alegrete recebe a Chama Crioula neste domingo; veja a programação até 27 de setembro

A tradição gaúcha ganha um momento simbólico neste domingo (13), em Alegrete. A Chama Crioula chega à Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, às 10h, dando sequência à programação dos Festejos Farroupilhas 2026.

A chegada da centelha representa um dos momentos mais importantes da programação farroupilha e reúne tradicionalistas, entidades, cavalarianos e comunidade em torno de um dos principais símbolos da cultura do Rio Grande do Sul.

A programação deste domingo continua à tarde, também na Praça Getúlio Vargas, com a 4ª Mateada, a partir das 14h.

A partir da chegada da Chama, Alegrete entra em uma sequência de atividades que se estende até o final de setembro, com eventos em diferentes pontos do município.

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Próximas atividades

Depois da chegada da Chama Crioula, a programação segue neste domingo, às 14h, com a 4ª Mateada, na Praça Getúlio Vargas.

Na segunda-feira (14), às 14h, ocorre a Audiência Crioula, no CTG Aconchego dos Caranchos. À noite, às 19h, a comunidade poderá participar da Missa Crioula, na Paróquia Nossa Senhora Conquistadora.

Na segunda-feira (15), às 19h, a Câmara de Vereadores recebe a Sessão Solene alusiva aos Festejos Farroupilhas.

No dia 16, às 9h, está prevista a Cavalgada Amigos do Caverá, com atividades na região do Caverá.

A programação segue no dia 17, com o Desfile da Conceição, às 9h, no Polo da Conceição. Às 19h, a Praça Getúlio Vargas recebe uma Apresentação Temática.

No dia 19, às 9h, será realizado o Desfile do Passo Novo.

O dia 20 de setembro concentra uma das principais programações dos festejos. Às 9h, a Praça Getúlio Vargas recebe o Desfile do Dia do Gaúcho. Às 18h, no mesmo local, ocorre o encerramento e o arriamento das bandeiras.

A programação continua após o feriado farroupilha. No dia 26, às 9h, será realizado o Desfile do Jacaquá. No dia 27, também às 9h, ocorre o Desfile do Mariano Pinto, encerrando a programação prevista para este ano.

O que já aconteceu

Antes da chegada da Chama Crioula a Alegrete, diversas atividades já movimentaram o calendário dos Festejos Farroupilhas.

A programação começou ainda em agosto, com o 13º Encontro de Laçadores, realizado nos dias 8 e 9, no Parque Dr. Lauro Dorneles.

Nos dias 14 e 15 de agosto, a comitiva participou da geração da Chama Crioula em Rio Pardo, de onde a centelha iniciou seu caminho até os municípios.

A primeira mateada ocorreu no Passo Novo, no dia 16 de agosto. No dia 23, a Praça do Bebedouro recebeu a segunda mateada.

No dia 30 de agosto, foi realizado o Concurso de Prendas e Peões dos Festejos Farroupilhas, no CTG Farroupilha.

Já em setembro, o Seminário e a Caminhada do Dia do Jovem Tradicionalista foram realizados no Grupo Nativista Ibirapuitã, no dia 4.

No dia 6, a programação teve a Cavalgada da Casa do Gaúcho, pela manhã, e a terceira mateada, à tarde, na Praça Rui Ramos, conhecida como Praça dos Patinhos.

No dia 7, a Praça Rui Ramos recebeu o Concurso Mais Bem Pilchado a Cavalo.

Na última quarta-feira (10), a Chama Crioula foi distribuída no Marco das Três Divisas, às 9h, preparando a chegada da centelha à área urbana neste domingo.

Agora, com a chegada da Chama à Praça Getúlio Vargas, os Festejos Farroupilhas entram em uma nova etapa, marcada por encontros, manifestações culturais, cavalgadas e desfiles que seguem até o final de setembro.

A programação reúne diferentes entidades tradicionalistas e busca manter viva, em diferentes pontos do município, a história, os costumes e as manifestações que fazem parte da identidade gaúcha.