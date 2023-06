Alegrete recebe espetáculo teatral “Cuidado com Neguin” neste sábado

Depois de passar pelo 17º Festival Palco Giratório Sesc, em Porto Alegre, e circular pelas cidades de Camaquã, Montenegro, Ijuí e Santa Rosa, o ator Kelson Succi chega à Alegrete com o espetáculo “Cuidado com Neguin”.

A apresentação acontece neste sábado (3), às 20h, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100). A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível por pessoa, que será destinado ao programa Mesa Brasil Sesc. A peça é indicada para maiores de 16 anos.

“Cuidado com Neguin”, estrelada pelo artista carioca que já foi premiado em Cannes, conta a história de um jovem negro e pobre, da favela, que enfrenta as dificuldades impostas pelo racismo da sociedade. Transitando entre a ironia e a tristeza, o texto emociona e faz pensar ao expor situações racistas do dia a dia das cidades, a partir de uma visão crítica e artística. Mais informações sobre a apresentação em Alegrete podem ser obtidas com o Sesc pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383.

O quê: Espetáculo “Cuidado com Neguin” – Sesc Alegrete

Quando: dia 3, sábado; 20h

Aonde: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100)

Quanto: Gratuitos, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível para o programa Mesa Brasil Sesc

Sinopse: O espetáculo mostra a visão crítica e artística de um “Neguin”, personagem negro, jovem, pobre e favelado que sai do morro para encarar a cidade diariamente e tem que lidar com as diversas formas de racismo que o atravessam. A identidade de Neguin é múltipla, e ele usa certos mecanismos para conseguir se locomover na cidade, rebater aos ataques, e, muitas vezes, se encaixar no “quadrado branco” pela sua própria sobrevivência.

Ficha Técnica:

Uma obra de Kelson Succi

Atuação/Direção/Dramaturgia: Kelson Succi

Direção musical: Fenanu

Iluminação: Filipe Magalhães

Cenário & Figurino: Kelson Succi

Foto Divulgação: João Júlio Mello

Produção: Clark Succi

Foto: Ana Roditi