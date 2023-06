Promotoria revela detalhes do crime bárbaro em que foi vítima Dienifer Aranguiz Gonçalves

Promotoria revelou na quinta-feira(1º), detalhes chocantes do feminicídio contra Dienifer Aranguiz Gonçalves, gestante de seis meses denúncia criminal que dá início ao processo penal contra o acusado por feminicídio sextuplamente qualificado e aborto.

Após a Delegacia de Polícia de Alegrete concluir o inquérito sem indiciamento por suposto suicídio, a Promotoria assumiu a investigação do caso de Dienifer Aranguiz Gonçalves de 18 anos e finalmente desvendou o que realmente aconteceu com ela. Por meio da quebra de sigilo telefônico, solicitado pela Promotora Rochelle Jelinek, a perícia técnica do laboratório de Inteligência do Ministério Público descobriu evidências conclusivas contra o acusado Paulo Cezar Franco da Silva Junior, então companheiro da vítima.

Seis meses depois, a pergunta continua sem resposta: quem matou Dienifer?

Na quinta, a Promotora de Justiça Rochelle Jelinek ajuizou a denúncia criminal que marca o início do processo penal contra o acusado por feminicídio sextuplamente qualificado e aborto, já que Dienifer estava grávida de 6 meses. Segundo a Promotoria, na noite do crime, 10 de maio de 2021, houve uma discussão entre o casal, pois o homem desejava se separar e ir embora para Bagé.

Na sequência, com a intenção de se livrar da vítima e do bebê não planejado e indesejado, o acusado sedou Dienifer com clonazepam e a enforcou com uma corda, utilizando um nó militar, pendurando-a na grade da janela do quarto do casal, a uma altura de 1,97 metros do chão. Essa ação resultou na asfixia por enforcamento, de acordo com a perícia técnica. A morte ocorreu entre 2h e 4h da madrugada.

Após o crime, Paulo alterou a cena do local para simular um suicídio e saiu do apartamento por volta das 5h02m, levando o celular da vítima consigo. Ele então se dirigiu ao Hotel São Jorge às 5h08m e enviou mensagens ao pai da vítima, Adelino Lopes Gonçalves, fazendo-se passar por Dienifer, numa tentativa de dissimular e dar a impressão de que ela ainda estava viva. Tudo isso foi feito com o objetivo de ocultar o homicídio, destaca a promotoria.

Diante dessas evidências perturbadoras, a Promotora Rochele ajuizou a denúncia criminal que dá início ao processo penal para que ele permaneça preso durante toda a tramitação do processo.

O caso de Dienifer Aranguiz Gonçalves chocou a comunidade local e trouxe à tona a triste realidade da violência contra a mulher. O feminicídio, crime que vitimou Dienifer, é um problema grave que assola a sociedade e exige ações efetivas para sua prevenção e punição.

Agora, com a denúncia criminal formalizada e as evidências reunidas pela Promotoria, espera-se que o acusado seja responsabilizado pelos seus atos. Adelino Lopes Gonçalves, pai de Dienifer Aranguiz Gonçalves, falou sobre a prisão de Paulo, acusado de feminicídio e aborto ao PAT. Ele expressou sua confiança na justiça e destacou a dor e o vazio em razão da perda de sua filha e neta.

O advogado da família, Paulo Vaucher Bandeira, destacou que a família não desistiu, diante disso, as provas que ele apresentou e o brilhante trabalho da Promotora resultaram no desfecho que desde o início foi apontado por aqueles que conheciam a jovem.