Alegrete recebe nesta sexta-feira 4.685 doses de vacina contra o Covid-19

Nesta sexta-feira (2) o município de Alegrete recebe mais 4.685 doses de vacinas contra o Covid-19. Os 11 municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde receberam 24.210 doses de Coronavac e 1.435 doses da vacina da AstraZeneca.

Das doses recebidas por Alegrete, 3.030 são destinadas para vacinação de segunda dose, 1470 para vacinação de primeira dose de idosos de 65 anos ou mais e 185 para vacinação de primeira dose de profissionais das Forças de Segurança e Salvamento da ativa, conforme a Nota Técnica do MS nº 297/2021, vacinando assim os Policiais Civis, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar do RS, Polícia Rodoviária Federal, Susepe, Guardas

Municipais.

Quem irá receber a segunda dose deve conferir a data agendada no cartão de vacinação, se a data marcada for um dia do final de semana deve-se procurar a UBS de referência no próximo dia útil.