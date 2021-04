Profissionais de saúde estão temerosos com o feriadão de Páscoa

Compartilhe















Neste final de semana, haverá mais um feriadão, desta vez em relação à Pascoa. De sexta-feira até a próxima segunda-feira, muitos trabalhadores terão uma folga bem mais expressiva que o habitual. Todavia, há muita preocupação dos profissionais da área da saúde em relação aos cuidados e o distanciamento social. O Brasil ainda vive um dos maiores “Tsunamis”, do reflexo do feriadão do carnaval. O mês de março, desde o início da pandemia, foi o mais tenso e recordista em óbitos.

O acumulado de mortes de março é superior a todos os meses até fevereiro, que somava 66 mortes causadas pelo novo coronavírus. Em 31 dias, Alegrete contabiliza 92 óbitos.

Com a UTI Covid ainda com 100% dos leitos ocupados, com apenas leitos disponíveis na UPA e no Hospital de Campanha, fica o apelo para que a população colabore e não promova aglomerações em residências e, de preferência não saia da cidade ou recebam visitas, neste período.

Em contato com o Diretor técnico da UPA e da UTI Covid, Dr José Fábio Pereira, ele acrescenta que: infelizmente chegando mais um feriado, espero que as pessoas não se aglomerem tanto. E tá comprovado que o vírus não vai passar, ele vai continuar entre nós e cada vez tirar mais vidas em todo o Brasil. Dados oficiais comprovam que a cada dez pessoas intubadas, duas sobrevivem, porque a evolução da doença, quando a pessoa chega a ser intubada, realmente já é uma situação bem crítica. Não gostaria que as famílias passassem pela dor da perda de um ente querido, de uma pessoa próxima, mas parece que algumas somente depois disso pra se darem conta de quanto é sofrido, do quanto a dor de perder alguém, pai, mãe, irmão, esposo, o quanto essa dor é intensa. A gente tem sofrido bastante, não acho fácil. Todos os dias perder um paciente ou mais de um paciente e ter que dar a notícia para os familiares que aquela pessoa tão próxima foi a óbito, é difícil. Já é massacrante os pedidos de conscientização, mas essa é a única maneira de evitar a propagação do vírus. Espero que nesse final de semana, pelo menos, as pessoas se cuidem um pouco mais, percebam que a dor e sofrimento estão próximos”- destacou.

Já a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, salientou: em nome da Secretaria Municipal de Saúde e dos profissionais da área e pela saúde de cada um, é importante que todos evitem aglomerações e mantenham o distanciamento social. Além disso, manter todas as medidas de proteção. Já é sabido o resultado das viagens, festas clandestinas e aglomerações do carnaval. Que as pessoas não venham a repetir no feriado de páscoa os mesmos erros. Vamos evitar tudo isso para que muitas vidas se salvem, vamos festejar quando tudo passar ,vamos nos colocar no lugar do outro e se conscientizar. Isso vai passar, mas depende exclusivamente da ação de cada um de nós”- ponderou.

Até o momento, conforme último Boletim epidemiológico, o Município tem 158 mortes relacionadas à Covid-19. Alegrete é o líder na região da 10ª CRS em casos positivos ativos e casos diários nestes últimos dias. Entretanto, quanto mais infectados, maior o número de hospitalizados, intubados e, consequentemente, de óbitos.

Mesmo com a notícia de que o comércio poderá abrir no próximo sábado(3), muitas pessoas terão o feriado prolongado. Então fica o alerta e pedido de cooperação. Eduardo Leite mencionou que a abertura será “pontual e cuidadosa”.

Foto – crédito: Eduardo Silveira

Foto de Capa: Crédito – Alex Lopes