Alegrete registra mais 119 casos positivos e um óbito pela Covid

Nesta quarta-feira (02/02) foram registrados 119 casos positivos, 59 mulheres e 60 homens, com idades entre 03 e 95 anos. Foram registrados 141 recuperados e 01 óbito, homem, 75 anos com três doses da vacina. Há 15 alegretenses com Covid-19 internados na Santa Casa de Alegrete, 13 no Hospital de Campanha 2 na UTI adulta.

Atualmente são 17.253 casos confirmados e 15.845 recuperados. Há 1.098 casos ativos no Município. Até esta edição do boletim, temos registrados 310 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 49.206 testes, sendo 31.953 negativos, 17.253 positivos e há 34 pessoas aguardando resultados de exames.