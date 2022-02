Alegrete registra mais 128 casos positivos e uma mortes pela Covid

Share on Email

No sábado (05) foram registrados 52 positivados, 23 mulheres e 29 homens, entre 02 e 71 anos.

No domingo (06) foram 26 casos positivos, 14 mulheres e 12 homens, com idades entre 07 e 60 anos.

Nesta segunda-feira (07/02) foram 50 casos positivos, 28 mulheres e 22 homens, entre 07 e 82 anos.

Foram registrados 437 recuperados.

Há 13 pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete, todos pacientes são oriundos de Alegrete, 10 deles estão internados no Hospital de Campanha e na UTI há 03 pacientes diagnosticados com Covid-19.

Atualmente são 17.554 casos confirmados e 16.458 recuperados. Há 787 casos ativos no Município. Foi registrado o óbito na sexta-feira (04), uma mulher, 52 anos com 3 doses da vacina, até o momento foram registrados 312 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 49.799 testes, sendo 32.245 negativos, 17.554 positivos e há 45 pessoas aguardando resultados de exame. Em observação com síndrome gripal há 574 pessoas.