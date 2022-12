Alegrete registrou 38 mm no final de semana e 2022 se despede com calor e chuva

Nas últimas 24 horas choveu 2mm, porém se contabilizar as últimas 72 horas, entre sexta-feira (23) e domingo (25), foram 38,2 mm superando todo o mês de novembro quando a cidade registrou 35mm. Os dados são da CPRM estação meteorológica no Rio Ibirapuitã localizada no Bairro Rui Ramos.

Entre a sexta e a véspera de Natal choveu cerca de 19,2 milímetros, com mais chuva no decorrer de sábado que alcançaram a marca de 18mm.

A última semana em Alegrete será uma montanha-russa no clima. A segunda-feira (26), terá temperaturas entre 17 e 33ºC, não chove. Já os dois próximos dias serão marcados pela instabilidade.

Na terça (27), a previsão de chuva fraca (4,8mm), e a máxima chega aos 32ºC. Já na quarta-feira (28), chuva isolada na 3ª Capital Farroupilha e o calor aumenta (35ºC). Depois de dois dias de clima instável, mais dois com céu claro e mais calor.

No dia 29, quinta-feira a mínima prevista é de 20ºC, com os termômetros chegando aos 36ºC. Na sexta-feira (30), o dia será ensolarado novamente com a máxima pulando para os 38ºC.

E para finalizar o 2022, mais um dia com instabilidade. O sábado (31), terá chuva de verão (0,4mm) pelo calor que será intenso com uma tarde muito quente. No fim do dia, tempo firme isolada e a mínima sobe para 21, enquanto a máxima ultrapassa a casa dos 40ºC. Para o primeiro dia de 2023, a chuva prevista é de 6,3mm com a temperatura máxima de 31ºC.