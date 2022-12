Alegretense artilheiro no futsal renova e seguirá defendendo Marau

Em 2022, Lucas “Mago”, teve uma temporada em grande estilo. Anotou 14 gols e se firmou como artilheiro da AMF no Gauchão 2022. O guri de Alegrete atua como ala e fica para sua segunda temporada, já nas graças da torcida e com muitos gols na conta. Foram 17 no ano.

Idoso acusa filho de ter sacado todo valor que dispunha no banco

A AMF caiu nas quartas de final do gauchão Série A, contra a maior equipe do futsal gaúcho (ACBF). “Foi um ano intenso e de muito desafio, acabo o ano como artilheiro da equipe na competição com 13 gols no gauchão Série A, e com 16 gols no total. 2023 tá chegando e com certeza coisas boas nos esperam”, destacou Peres.

Lucas antes de chegar a Marau defendeu a ASF de Serafina Correa. Foi artilheiro da Série Bronze 2019; artilheiro do estadual Sub-20 (2013); obteve acesso para Série A, jogando em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Foi campeão da Copa Santa Catarina e vice-campeão da Série Prata da Federação Gaúcha de Futsal atuando pelo Sercesa de Carazinho.

Morte de jovem de 24 anos consterna amigos e familiares em Alegrete

Fotos: reprodução