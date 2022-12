Motorista capota e abandona veículo na Zona Leste

Na madrugada deste domingo(25), por volta das 05h15min, por solicitação da Sala de Operações depois de informações de que havia um acidente na Avenida Caverá, uma guarnição foi ao local.

No endereço, foi constatado o capotamento do automóvel JAC J3, que estava às margens da via, entretanto, não havia ninguém no interior ou nas imediações do veículo, sendo assim, o carro foi abandonado.

A guarnição não conseguiu contato com o proprietário para ele realizar a retirada do JAC J3.