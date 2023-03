Alegrete será sede da JEMAB e espera mais de 500 atletas neste sábado

Share on Email

A competição reunirá 11 AABBs, com expectativa de participação de aproximadamente 500 atletas, que disputarão as modalidades de Futebol mini campo nas categorias adulto, master, super master e hipermaster, Futsal livre, Volei de areia, duplas masculina, feminina e misto 4 x 4, Bocha, Padel duplas masculina e feminina, Beach tenis misto.

Além da AABB Alegrete, estão na disputa Bagé, Caçapava do Sul, Porto Xavier, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.

A delegação abebeana local terá representantes em todas modalidades e busca bons resultados nesta fase micro regional. Os jogos acontecerão na AABB, Arena Esporte e Lazer, Estádio Farroupilha e Sociedade Italiana.

“Estamos trabalhando muito forte para deixar nossa sede em condições de receber as 10 associações que irão participar dessa grande jornada esportiva. Queremos que todos se encantem com nossa AABB e que todos levem boas recordações desse dia aqui no Baita Chão. AABB Alegrete mais que um Clube”, destacou o presidente Altemir Pedroso, da AABB em Alegrete.

