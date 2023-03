Estrutura de camarotes metálicos chega à Avenida do Samba

O material chegou, na tarde deste dia 27, na Avenida Inácio Campo de Menezes.

No total, serão oferecidos 105 camarotes de estrutura metálica. De acordo com Rafael Faraco, da Assercal, parte vai ficar entre as arquibancadas e outra em frente aos de concreto que estavam sendo construídos, ou seja, do lado direito e esquerdo da Avenida. A parte da obra que não foi concluída será isolada.

A comissão da Assercal diz que a pintura da avenida vai ser realizada nesta terça- feira(28) e os portões de acesso ao início do desfile e a dispersão já estão prontos.

A venda de ingressos para as arquibacandas está sendo realizada no QG no Clube Caixeral, ao mesmo preço de 40 reais para os dois dias.

Quanto a iluminação na pista, desde rótula Fernandão até a rótula de acesso a Avenida Inácio Campos de Menezes diz o engenheiro da Iluminação, Gabriel Martins, de que só tem de um lado da Avenida. “A Prefeitura solicitou à RGE a extensão de rede e ainda não obteve retorno. Observa que não terão tempo hábil para colocar iluminação do outro lado dessa pista”- citou.

Onde vão ficar os ambulantes, no trevo ou rótula em que entra para avenida, foi colocado um poste e luminárias, informou.