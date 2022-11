Alegrete tem 13 pacientes ativos com a Covid-19

Foram registrados 05 novos casos positivos entre sexta-feira (18/11) e segunda-feira (21/11).

Na sexta-feira (18-11) foram registrados 02 casos positivos, 01 homem e 01 mulher com idades entre 48 e 77 anos.

No sábado (19-11) foi registrado, 01 mulher com 36 anos, no domingo (20-11) não houve registro de novos casos positivos e na segunda-feira (21-11) foram registrados 02 casos positivos, 02 mulheres com 31 e 33 anos, além de 05 recuperados.

Não há pessoas internadas com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete e, até o momento, foram contabilizados 331 óbitos por Covid-19.

Atualmente são 21.045 casos confirmados e 20.701 recuperados. Há 13 casos ativos no Município.

Foram realizados 61.856 testes, sendo 40.811 negativos, 21.045 positivos, e há 02 pessoas aguardando resultados de exames.