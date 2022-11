Violento acidente na Praça Getúlio Vargas em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No início da tarde desta segunda-feira(21), um violento acidente no cruzamento da Praça Getúlio Vargas, com a rua José Bonifácio, resultou em danos de grande monta em dois veículos. Uma placa de sinalização também foi arrancada.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a mulher de 29 anos que dirigia o Voyage subia a rua José Bonifácio e não teria respeitado a sinalização de PARE e, desta forma, colidiu na lateral do Celta, que estava na preferencial.

Idosa trancada em casa com corrente no portão é socorrida pela BM

O motorista de 58 anos, que seguia em direção a rua Mariz e Barros, não se feriu, assim como a mulher.

A condutora, ainda, chocou-se contra a parede de uma casa. Os airbags do Voyage acionaram no momento do acidente, que ocorreu na região Central de Alegrete.