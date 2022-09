Alegrete tem 15 pacientes ativos com a Covid-19

Share on Email

Nesta terça-feira (13/9) foram registrados 07 casos positivos, 06 mulheres e 01 homem, com idades entre 32 e 93 anos.

Até o fechamento deste boletim, foram registrados 03 recuperados e não foram registrados óbitos.

Há 01 pessoa internada com Covid-19 na UTI e 01 pessoa internada com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete.

Atualmente são 20.939 casos confirmados e 20.594 recuperados. Há 15 casos ativos no Município.

Até a data de hoje, temos registrados 330 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 60.718 testes, sendo, 39.779 negativos, 20.939 positivos e há 02 pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal há 24 pessoas.