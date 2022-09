Embriagado, motorista provoca acidente, foge e quase destrói banca da praça

O motorista, de 23 anos, negou-se a realizar o teste do etilômetro. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro de embriaguez ao volante por meio de prova testemunhal dos policiais, assim como, também seria levado à UPA.

De acordo com os policiais militares, o condutor de um Gol subia a Barão do Amazonas quando, próximo ao cruzamento com a rua Visconde de Tamandaré, perdeu o controle do veículo, bateu no cordão da via e, na sequência em um veículo, estacionado. Desta forma o arremessou sob a calçada, deixando o Peugeot parcialmente atravessado.

Ao fugir e chegar na Praça Getúlio Vargas, não venceu a realizar a conversão à direita, subiu a calçada e só parou ao bater na proteção em frente à banca. Sem conseguir retirar o veículo do lugar, o motorista foi identificado e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Ele negou-se a realizar o teste do etilômetro. Não houve feridos, porém, os dois veículos tiveram avarias.

O homem que dirigia o Gol apresentava visíveis sinais de embriaguez, como andar cambaleante, dificuldade em falar e vomitou no interior da viatura.