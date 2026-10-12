Alegrete tem dois nomes entre os suplentes imediatos a deputado federal pelo Rio Grande do Sul

Alegrete terá dois nomes para acompanhar de perto a movimentação política na Câmara dos Deputados a partir da composição eleita em 2026. Afonso Motta, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), e Matteus Amaral, do Progressistas (PP), encerraram a disputa eleitoral como suplentes para deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

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Os dois representam trajetórias políticas distintas, mas têm em comum a ligação com Alegrete e a possibilidade de chegar ao Congresso Nacional caso surjam vagas nas respectivas bancadas, conforme as regras de convocação de suplentes.

Afonso Motta permanece na suplência pelo PDT

Afonso Motta, que tem trajetória consolidada na política gaúcha e atuação na Câmara dos Deputados, concorreu à reeleição pelo PDT. Mesmo sem conquistar uma das cadeiras destinadas à legenda no resultado eleitoral, permaneceu na lista de suplentes do partido. Sua posição mantém o nome do parlamentar no cenário político federal, especialmente diante de eventuais mudanças na composição da bancada do PDT ao longo da próxima legislatura.

Matteus Amaral é suplente da Federação União Progressista

Outro nome ligado a Alegrete é Matteus Amaral, candidato pelo Progressistas. Ele recebeu 51.437 votos em todo o Rio Grande do Sul e terminou a eleição como primeiro suplente da Federação União Progressista, formada pelo PP e pelo União Brasil. O resultado mantém Matteus no radar da política estadual e federal. Caso haja convocação de suplente, sua eventual posse dependerá da abertura de vaga e da aplicação das regras eleitorais e partidárias pertinentes.

Como funciona a suplência?

Na eleição para deputado federal, as cadeiras são distribuídas pelo sistema proporcional, que considera o desempenho eleitoral dos partidos e das federações. Quando um parlamentar eleito deixa temporariamente ou definitivamente o mandato, um suplente pode ser convocado conforme a ordem e as regras aplicáveis à respectiva lista.

A condição de suplente, no entanto, não garante a posse. A possibilidade de assumir depende de uma vaga efetivamente aberta e dos procedimentos legais correspondentes.

Para Alegrete, a presença de Afonso Motta e Matteus Amaral entre os suplentes mantém dois nomes ligados ao município no acompanhamento da composição política federal. A eventual chegada de qualquer um deles à Câmara dependerá dos desdobramentos políticos e administrativos da próxima legislatura.

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado (capa)