Alegrete tem mais uma morte confirmada pela Covid-19

Na tarde desta quarta-feira(10), o Município contabilizou mais uma morte em decorrência da Covid-19. Um homem de 37 anos, que estava na UTI Covid, conforme informações da Secretaria de Saúde.

Com este óbito, Alegrete chega a 84 mortes pelo novo coronavírus. Um número que demonstra o quanto o vírus está a cada dia ceifando vidas na cidade. Na noite de ontem(9), ocorreu mais um recorde de casos positivos, 132. Atualmente são 6.017 casos confirmados, com 4.596 recuperados, 1338 ativos (1303 estão ativos em isolamento domiciliar e 35 hospitalizados positivos de Alegrete) e 84 óbitos. Foram realizados 21.993 testes, sendo 15.772 negativos, 6.017 positivos e 144 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.530 pessoas. O número de óbitos, neste mês, em 10 dias foi um dos maiores desde o início da pandemia, 15 vidas ceifadas pelo vírus. As últimas homenagens estão acontecendo a cargo da Funerária Santa Clara. O sepultamento será às 17h30min, desta quarta-feira(10).