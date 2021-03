Presbítero Mauro Pussi Gidiel é mais uma vítima da Covid -19

Compartilhe















Na última segunda-feira(9), Alegrete registrou em um único dia seis óbitos em decorrência da Covid-19. Foram seis famílias apenas em um único dia, sofrendo a ausência de ter um ente querido retirado do seio familiar. A convivência foi interrompida e a dor se torna ainda mais impactante para muitos, pois não há uma despedida e o ritual de um velório.

Dentre as perdas, mais um membro da Igreja Evangélica Cristo é a Solução no Estado do Rio Grande do Sul. O presbítero Mauro Pussi Gidiel, estava com 61 anos e era casado com a Diaconisa Liliandra Gidiel com que teve um filho, Mauro Gidiel Filho.

“Homem íntegro, honrado, de conduta ilibada, Presbítero Mauro Pussi Gidiel era estimado e respeitado por todos, tanto por membros da Cristo é a Solução como membros de outras denominações. Deixa-nos um legado de homem fiel a Deus, sofredor da causa do Mestre, defensor da Igreja, da família, e incansável na luta pela unidade do povo de Deus.” – descrevem os demais membros.

Eles reiteraram a grande perda que teve a Cristo é a Solução de Alegrete com a morte do membro Mauro Pussi Gidiel.

“Mas diz-nos a Bíblia que Deus não tem prazer na morte do ímpio mas que se alegra com a do justo. E nesta convicção, não obstante nosso pesar pela separação momentânea, sabemos que há alegria nos céus, pois ele podia afirmar como fez o Apóstolo Paulo na sua II Carta a Timóteo, Cap. 4, Vers. 7 e 8: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda”.- concluem.

Na última semana, a Igreja também teve a perda do Pastor Alceu Rodrigues, também por Covid-19.