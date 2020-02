Palmeiras bate Grêmio na final do Efipan e fatura o pentacampeonato com um hat-trick

Deu Palmeiras no 40º Efipan. O pentacampeonato do Verdão foi em cima do Grêmio. O terceiro título de forma invicta, dos cinco conquistados pelos paulistas (1983,1984, 2017,2018 e 2020).

Os três gols palmeirenses da final foram marcados pelo atacante Luis Guilherme, vice-artilheiro da competição com 10 gols. O seu companheiro Erick craque de bola foi o artilheiro com 13 bolas na rede.

Foram nove vitórias, 39 gols marcados e apenas três sofridos, melhor defesa e melhor ataque. A reedição das finais dos últimos anos colocou o Palmeiras em evidência. Venceu em 2018 e 2020 do Grêmio, perdeu no ano passado.

O Alviverde é o único clube paulista a possuir títulos em Efipan. Fora da dupla Gre-Nal é o maior vencedor da competição. Com um elenco forte o técnico Eduardo Alemão coroou um trabalho vitorioso em Alegrete com a seleta categoria 2006.

Na disputa do 3º lugar deu Defensor 2 a 0, em cima de um apático e sonolento Inter que não reagiu contra os uruguaios. Com dois gols do camisa 10 do Defensor Bruschi Diaz, os uruguaios fizeram a festa com a terceira colocação no 40º Efipan.

Júlio Cesar Santos Fotos: Alex Stanrlei e Júlio Cesar Santos