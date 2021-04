Alegrete tem um centro de distribuição do Mercado Livre operando na região

Compartilhe















Alegrete entra na logística nacional com um centro de distribuição do Mercado Livre. O local vai ser o responsável por receber e distribuir produtos adquiridos pela internet para cidades desde Santa Maria até Uruguaiana, numa vasta abrangência.

O galpão tem mil metros quadrados podendo se expandir e fica na BR 290. Do local vão sair as viaturas levando os produtos aos seus destinos. Por motivos de segurança não foram revelados mais detalhes e neste dia 22 já saíram as primeiras cargas de Alegrete.

As tratativas para que empresa viesse para Alegrete iniciou em novembro de 2020 com um empresários local que seguindo as regras do contrato com a empresa não quis prestar mais esclarecimentos

Ele disse que vão ser cerca de 45 viaturas que vão operar no do Mercado Livre aqui no Município com possibilidade de geração de até 100 empregos.

Sobre o Mercado Livre

Somos uma empresa de tecnologia que tem como objetivo democratizar o comércio eletrônico oferecendo a melhor plataforma e os serviços necessários para que pessoas e empresas possam comprar, pagar, vender, enviar, anunciar e gerir seus negócios na Internet.

Nascemos em 1999, na Argentina, e atualmente, operamos em 18 países. Nosso marketplace – MercadoLivre.com – é o maior da América Latina, reunindo milhões de vendedores e compradores a partir de mais de 60 milhões de ofertas de produtos, automóveis e serviços em tempo real.

O site registra também seis mil buscas e nove vendas por segundo, sendo que 90% dos produtos vendidos são novos. Esses números impactam diretamente a economia brasileira, onde mais de 111 mil pessoas vivem de renda única ou principal, proveniente do Mercado Livre. No país temos 15.480 vendedores com faturamento que permite sustentar 98.648 postos de trabalho. Esses números representam uma fatia de 0,12% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Provemos um ecossistema de serviços para o comércio, tendo como o principal deles o Marketplace (nosso enorme shopping online, onde milhões de vendedores e lojistas anunciam produtos, veículos, imóveis e serviços a milhões de compradores); e Mercado Pago; Mercado Envios; Mercado Shops e Mercado Livre Publicidade. Oferecemos soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender, anunciar, enviar e pagar.

Para orientar empreendedores que fazem parte do nosso marketplace, contamos com o Centro de Vendedores, com dicas e conteúdos que ajudam a desenvolver e otimizar seus negócios.

Imagem Divulgação