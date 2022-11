Alegrete terá Festival de Natação e Hidroginástica em dezembro

Share on Email

O Sesc Alegrete promove no dia 8 de dezembro, o 1º Festival de Natação e Hidroginástica.

O evento esportivo, acontece no Espaço Piscina da Unidade (Rua Dr. Lauro Dornelles, 853), é aberto tanto para os alunos matriculados, quanto para o público em geral mediante inscrições no Espaço Piscina até 1º de dezembro – com a doação de um litro de leite ou um brinquedo que serão doados para entidades assistenciais.

O festival iniciará com um aulão de hidroginástica às 8h da manhã, seguido de competições de natação com nado “crawl”, um dos estilos mais praticados por atletas amadores e profissionais do ramo.

Serão provas nos naipes masculino e feminino, divididas em faixas etárias que partem dos 7 anos de idade até adultos. Haverá medalha de participação para todos participantes e brindes para os primeiros, segundos e terceiros lugares. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 99112-9512.

O quê : 1º Festival de Natação e Hidroginástica – Sesc Alegrete

Quando: 8/12 (quinta-feira), das 8h às 13h

Aonde: Espaço Piscina Sesc Alegrete (Rua Dr. Lauro Dornelles, 853)

Quanto: No Espaço Piscina até 1º de dezembro, com a doação de um litro de leite ou um brinquedo.

Fotos: reprodução