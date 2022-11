Homem, caído em via pública por embriaguez, desacata PMs que o auxilaram e agride familiar

Share on Email

No local, os policiais identificaram um homem que apresentava visíveis sinais de embriaguez e estava deitado no chão. Desta forma, o Samu foi acionado, porém, antes da ambulância chegar, o suspeito passou a desacatar os PMs e agredi-los com palavras ofensivas.

Diante do descontrole do indivíduo, ele precisou ser levado à UPA onde agrediu um familiar que o acompanhava, sendo necessário leva-lo à Delegacia de Polícia onde foi feita uma ocorrência por desacato e lesão corporal.