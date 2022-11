Mulher invade gabinete de vereador e o chama de fascista e assassino; ela fez outras ameaças

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conforme foi apurado junto sua assessoria, o Legislador relatou que estava em seu gabinete em uma reunião com representantes do bairro José de Abreu quando a mulher, com um boné vermelho, adentrou o local, descontrolada.

Aos gritos, proferiu ameaças e teria acrescentado que não é o Presidente da Casa, Anilton Oliveira que a impediria de estar ali, com ela a situação é diferente, ressaltando que o vereador Vagner Fan seria fascista, genocida, ladrão e assassino. Seguiu advertindo que ele tomasse cuidado.

A mulher foi convidada a se retirar pelo segurança da Câmara de Vereadores.

Diante do exposto, o vereador Vagner Fan solicitou à Mesa Diretora providências para garantir a sua segurança, já que a mulher é frequentadora da Casa, salientando que a entrada dela seja proibida durante o seu mandato eletivo.