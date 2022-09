Alegrete terá o I Festival Estadual da Linguiça Tradicional Campeira

A comissão organizadora do evento, juntamente com o Sindicato Rural (SRA), o Centro Empresarial (CEA) e a Associação Alegretense das Agroindústrias (ALEGRO), somam esforços para a promoção do evento que está previsto para o mês de novembro no município.

Alegrete foi declarada a “Capital Estadual da Linguiça Tradicional Campeira pela Lei Estadual nº 15.468, de 26 de março de 2020. Desta forma, a secretária da Sedetur, Caroline Figueiredo, enfatiza que o evento surge com o objetivo de reconhecer este importante título para a cidade.

“Com o intuito de promover e valorizar o produto da terra, é que entidades e empresários estão somando esforços para realizar este grande evento, denominado de Festival Estadual da Linguiça Tradicional Campeira” – destaca a secretária Caroline.

Conforme o Diretor de Turismo de Alegrete, Leonardo Cera, outras reuniões ainda acontecerão até o lançamento oficial do festival, que acontecerá na 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete, de 12 a 16 de outubro.

O evento contará com o apoio e parceria de muitas outras entidades e instituições.

Para mais informações, entrar em contato diretamente na Sedetur ou através do WhatsApp: (55) 9 9606 0760.