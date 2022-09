Eleição para Reitoria da Urcamp tem reviravolta e alunos protestam

Nota de alunos expõe o que houve neste pleito:

Venho por meio deste expressar a indignação dos alunos da URCAMP com o golpe que foi dado pela atual gestão da instituição, nas eleições para a reitoria.

No dia 1/9 aconteceu a votação, no dia 2 de setembro a apuração, no dia 5, a comissão eleitoral apontou a chapa 1 (oposição) composta pelos professores Antonio Evanhoé e Guilherme Cassão vencedora, pela maioria dos votos.

No dia 8, a atual gestão entrou com recurso para reverter o resultado, que foi negado pela comissão eleitoral por já ter sido esgotado o prazo com a divulgação da chapa vencedora.

Já no dia 12 de setembro, Lia Quintana, atual reitora, membro da chapa 2 entrou com recurso no conselho diretor da FAT (Fundação Átila Taborda), onde por 10 votos a 3, os conselheiros acataram o recurso da Chapa 2 e concederam o quarto mandato consecutivo a Lia Quintana, atual reitora e presidente da FAT.

Estamos numa ditadura, onde ela é reitora e presidente da FAT! Na votação, a chapa 1 venceu em todos os campi, somos mais de mil votantes! No dia 13 os alunos fizeram uma manifestação em frente ao campus central da Urcamp Bagé e Alegrete.

A chapa de oposição a atual Reitoria chegou a ganhar o pleito, porém houve uma reviravolta e foi homolada a chapa 2 como a vencedora da Reitoria da Universidade da Região da Campanha.

Depois de quatro horas e meia de reunião, em decisão controversa, na noite da última segunda-feira, 12, o Conselho Diretor da Fundação Áttila Taborda (FAT), fundação da qual faz parte o Centro Universitário da Região da Campanha, reverteu o resultado da eleição para a reitoria, que havia sido homologado no último dia 5 pela comissão eleitoral.

Por 10 votos a 3, os conselheiros acataram o recurso da Chapa 2 e concederam o quarto mandato consecutivo a Lia Quintana, atual reitora e presidente da FAT. O professor Derli Siqueira será o vice-reitor.

O recurso pediu a revisão da fórmula de cálculos da votação e a vitória da Chapa 2, o que foi acatado pelo conselho. Com a fórmula de cálculo apresentado pela Chapa 2 em seu recurso, diminui a importância dos votos dos alunos, que davam vantagem à Chapa 1.

No último dia 5, a comissão eleitoral homologou a Chapa 1 como vencedora, então com o professor Antônio Evanhoé Ferreira de Souza Sobrinho para reitor e, para vice-reitor, Guilherme Cassão Marques Bragança.

Conforme alguns alunos, o conselho tinha maioria dela (Lia) e passou por cima do estatuto da Urcamp e da FAT, da legislação maior da nossa instituição e, por maioria de votos, declarou a Chapa vencedora”, disse Guilherme Cassão. A Chapa 1 irá recorrer da decisão, informa Guilherme que disse ter sido ameaçado fisicamente por um dos participantes da reunião.

Estudantes protestam em Bagé

De acordo com Gabriel Feijó, um dos conselheiros que votou contra o recurso, o estatuto é claro no que refere à fórmula de votação. “Neste sentido não há como entender a decisão dos demais conselheiros”, argumentou.

Com informações do Extra Classe