Semana de muita ‘comilança’ em piquetes e CTGs de Alegrete.

A Semana dos Festejos agrega tantas atividades e envolve milhares de pessoas em Alegrete.

A partir do dia 13, os piquetes e CTGs mobilizam associados e convidados em muita comilança em eventos noturnos com tertúlias e até um espaço para a dança.

Para quem gosta da festança ir a um desses locais será a certeza de comida campeira de qualidade. Carreteirro, pucheiro, feijão campeiro estão no cardápio da Semana dos Festejos em quase todos os piquetes da cidade.

Rudi Pinto do Tradição do Lageadinho, diz que a comida campeira bem feita é um convite a saborear o melhor da nossa culinária gaúcha. So para dois dias, conta que gastou mil reais em produtos para fazer a ‘bóia’.

Outro local que tem uma programação variada de churrasco e comidas campeiras é o Grupo Nativista Ibirpuitã. Dentre as opções desta semana, o local oferece um puchero à moda gaúcha, diz o patrão Luis Alabi.

Grupo Nativista Ibirapuitã

É tradicional, nesta época, os piquetes fazerem jantas sempre com cardápios da culinária campeira e vender para levantar recursos às suas atividades.