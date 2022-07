Uma semana para tratar da proteção e da qualidade de vida de crianças em vulnerabilidade social

Durante três dias, a partir desta segunda-feira (11), o município de Alegrete realiza a 5ª edição da Semaneca.

A Semana de Conscientização do Estatuto da Criança e Adolescente, idealizada pelo vereador Moisés Fontoura, traz como tema neste ano: todos conectados com a Rede.

As atividades são abertas à comunidade de forma gratuita e acontecem no Plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara. Um dos objetivos desta edição é discutir sobre o FICAI que auxilia no enfrentamento à exclusão escolar, além do fortalecimento dos vínculos, com a mobilização da rede intersetorial.

Uma farta programação foi elaborada para a Semaneca. Dentre atividades, nesta segunda, uma palestra com a Promotora de Justiça de Alegrete, Luiza Losekann sobre: busca ativa e revisão da FICAI para auxiliar no enfrentamento à exclusão escolar.

O segundo dia destaca o direito à saúde de forma integral com Juiz da Vara da Infância e Juventude de Alegrete, Thiago Tristão.

Já o encerramento, na quarta-feira terá palestra do Promotor de Justiça Regional da Educação de Uruguaiana, André Duarte e o encerramento com a professora Rosinha Oliveira da Associação Central Sul Rio-Grandense(ACSR) com o tema Quebrando o Silêncio.

Veja programação completa: