Alegrete vai investir mais de R$ 6 milhões em pavimentação nos bairros Pedreiras, Jardim Planalto e Saudades

Em ato no Centro Administrativo Municipal, promovido pela Secretaria de Planejamento, o deputado federal Márcio Biolchi, anunciou mais um investimento em prol de Alegrete, através do Ministério das Cidades, que terá contrapartida municipal.

A iniciativa visa impulsionar o desenvolvimento econômico e facilitar a logística agrícola. O prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade, juntamente com a chefe de gabinete do deputado federal Márcio Biolchi (MDB), Cristiane Lohmann, anunciaram o investimento de mais de R$ 6 milhões, para a pavimentação de vias estratégicas destinadas ao escoamento da safra de arroz na região.

Trabalhador rural leva facada no trabalho; o autor do crime ainda tentou matá-lo com arma de fogo, mas errou os tiros

O recurso, viabilizado pelo Parlamentar através do Ministério da Cidades, é de R$ 5.743.773,00 com contrapartida da Prefeitura de R$ 1.148.000,00. Conforme anunciado, o montante será destinado à pavimentação da Avenida Pedreiras (trecho entre a Avenida Marechal Rondon até a BR 290), no Bairro Pedreiras; da Rua Ícaro Ferreira da Costa (trecho entre a Avenida Pedreiras até a Rua João Pereira da Costa), no Bairro Jardim Planalto; e da Avenida Saudade (trecho entre a Avenida Marechal Rondon até a Avenida Liberdade), no Bairro Saudade.

A medida, além de mudar a rota do transporte – que hoje é feita pelo centro da cidade, dará mais segurança a motoristas e pedestres, beneficiando também a infraestrutura e trafegabilidade da área central. Com isso, a nova logística irá reduzir o tempo e os custos associados ao transporte agrícola, promovendo eficiência e competitividade para os produtores locais.

Jovem mulher quebra paradigmas e trabalha em pintura predial

A orizicultura é um dos pilares da economia, responsável por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) do município, colocando a cidade entre as 4 maiores produtoras de arroz do Estado. A expectativa é de que a pavimentação das vias proporcione um impulso significativo à economia local, fomentando a produção agrícola, a geração de empregos e, consequentemente, fortalecendo ainda mais a posição de Alegrete como um importante polo agrícola na região.

De acordo com o prefeito Márcio Amaral, Alegrete vai ganhando um novo aspecto na área urbana. “Esse projeto será um dos maiores do nosso governo e vai melhorar a qualidade de vida de moradores de muitos bairros, garantindo mais mobilidade urbana e lazer para todos. Asfaltar ruas é levar qualidade de vida para a população. Tirar a poeira, a lama e o barro da frente da casa das pessoas, é deixar a cidade mais bonita, com calçada para acessibilidade, galeria pluvial e pavimentação que são coisas que transformam a vida delas. Nosso compromisso segue firme e forte com a população alegretense”, frisou Amaral.

“A nossa gestão é uma gestão de entrega. Estamos realizando o maior investimento em pavimentação da história de Alegrete. São cerca de R$ 50 milhões investidos em três anos e, hoje, agradecemos ao deputado Márcio Biolchi, pelo olhar diferenciado que tem tido na hora de destinar recursos para Alegrete. Em breve, teremos mais uma grande obra sendo realizada para os alegretenses. Esse é um momento muito importante, muito aguardado pela população, que, com certeza, vai levar mobilidade e infraestrutura para nossa cidade”, destacou o vice-prefeito Jesse Trindade.

O anúncio foi saudado pela comunidade local, agricultores e representantes do setor, que reconhecem a importância da iniciativa para o crescimento sustentável da atividade agrícola no município. A expectativa é de que as obras iniciem já no início do segundo semestre de 2024.

Realizado no Salão Azul, a atividade contou com a presença de secretários municipais, os representantes do legislativo, bem como os presidentes da Cooperativa Agroindustrial Alegrete (CAAL), José Alberto Pacheco Ramos, e da Pilecco Nobre, Onélio Pilecco.

Fotos: assessoria PMA