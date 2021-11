Jovem mulher quebra paradigmas e trabalha em pintura predial

Numa cidade com poucas oportunidades de trabalho, sendo a maioria no comércio, ver uma jovem nas alturas trabalhando é algo que chama a atenção.

Bem no centro de Alegrete, Roberta Alves quebra paradigmas e trabalha na pintura do prédio de um banco em uma altura considerável. A guria se concentra e pinta com afinco as grades das janelas de um banco.

Jovem pintora de Alegrete

A jovem de 19 anos desceu para conversar com a reportagem. Ela disse que antes revendia roupas e como seu pai e marido fazem serviços gerais se interessou em aprender atividades de obras.

-E, assim mudei minha vida e hoje estamos aqui realizando a pintura do Banco Santander. Estou perdendo medo de altura e com toda segurança fico no alto realizando meu trabalho”.

Pintora e marido em Alegrete

Diz que cuida para fazer da melhor maneira possível, porque acredita que é assim que devemos deixar nossas marcas naquilo que estamos fazendo, diz a pintora.

Roberta iniciou ajudando o pai, há dois anos em pequenas atividades e a partir daí deslanchou e hoje faz várias atividades em obra – vira cimento, ajuda em concretagem, dentre outros.

Mesmo com as mãos sujas de tinta, a jovem pintora de obras, conserva a vaidade com unhas pintadas, que se misturam as tintas usadas no trabalho, o que mostra que a feminilidade não sofre problemas em nenhuma atividade.

E o recado que deixa para outras mulheres que acreditam ser um trabalho de homem, Roberta diz:

-Tem que deixar o preconceito de lado, meter a cara, aprender, ter uma profissão e ganhar a vida, salienta.[