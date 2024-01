Jovem de 18 anos é morta com tiro na cabeça em Quarai

Segundo informações obtidas, o suspeito se apresentou à delegacia de polícia nesta manhã(29), acompanhado de um advogado, e foi preso em flagrante.

O suspeito e a vítima tinham relação marital, levantando a suspeita de que o crime possa ser classificado como feminicídio. O nome da vítima não foi divulgado, até o momento.

O delegado plantonista deste final de semana é Daniel, da cidade de Rosário do Sul. No entanto, a polícia civil não pode fornecer informações oficiais à imprensa devido a um desacordo salarial com o Governo do Estado, conforme orientação da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (ASDEP).

Em nota a Secretaria de Assistência Social e Cidadania destacou:

Hoje nossa cidade acordou com a notícia de que mais uma mulher perdeu a vida em um feminicídio.

Que as devidas investigações e a justiça seja feita, por ela e por todas.

O machismo mata todos os dias, ele destrói vidas, sonhos, famílias.

A cada minuto, a cada semana, nos roubam amigas, filhas, mães, matam nossas irmãs. Todas, irmãs de luta pela sobrevivência.

Os casos de violência contra a mulher crescem diretamente proporcional ao descaso para o machismo estrutural que atravessa nossa sociedade e é ignorado.

Os números que chegam no CRAM aqui na nossa cidade são assustadores, sem falar nas mulheres que não chegam a denunciar, pelas inúmeras causas possíveis. A violência contra a mulher mata, a violência não diminui, ela não passa.

Por todas as mulheres que não chegaram a denunciar, por todas as mulheres que tiveram apoio para isso, por todas as mulheres que assim como Amanda, não tiveram o seu NÃO respeitado, seguimos na luta pelo direito às nossas vidas.

Cabe a nós enquanto cidadãos nos perguntar: “O que leva cerca de 4 mulheres a serem mortas por dia em nosso país?”

Precisamos, homens e mulheres, com urgência, falar muito mais sobre isso!

Amanda, presente!

Fonte: NN Tv