Casais brindam ao amor em coquetel pré-casamento coletivo em Alegrete

Na noite de ontem, 26, na Câmara de Vereadores de Alegrete ocorreu um encontro significativo para 30 casais de Alegrete. Um sorteio realizado na ocasião definiu quem teria a oportunidade de receber um par de alianças, participar de um jantar para casal, noite de nípcias entre outros sorteios, além disso, todos participaram de um coquetel em comemoração à 4ª Edição do Casamento Coletivo. O evento principal está marcado para sábado, dia 28, a partir das 15h30, no Parque Dr. Lauro Dornelles. Em caso de chuva, um plano de contingência foi estabelecido, transferindo a celebração para o pavilhão da Feind.

O Casamento Coletivo é uma iniciativa conjunta do gabinete do vereador Moisés Fontoura, Poder Judiciário e Cartório de Registro Civil, com o apoio crucial da Câmara de Vereadores e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. Além disso, o projeto conta com valiosa colaboração do Exército e de diversas empresas locais, incluindo lojas, hotéis, floriculturas e salões de beleza.

Uma característica marcante deste evento é o cuidado especial com as noivas. Profissionais da Escola Instituto Mix de Alegrete estarão presentes para pentear e maquiar todas as noivas.

O Casamento Coletivo não apenas celebra o amor, mas também reflete a solidariedade e o espírito de colaboração que caracterizam a cidade de Alegrete.

Os contemplados foram:

Jantar e Noite de Núpcias no Bistrô e Hotel Alegrete

Casal: João Miguel Nunes e Carmem Azevedo Eggres

Noite de Núpcias

Casal: Rogério Fagundes e Quelen Cristiane Santos

Jantar Rei da Pidê

Casal: Serafim da Rosa e Conceição do Prado

Jantar no Rest. Tradição

Casal: João Carlos Saldanha e Patrícia Dos Santos

Alianças da Ótica Visão

Casal: Carlos Ivan Benites e Natália dos Santos

Transporte Garupa

Casal: Renan Nunes e Daeni Vaz

Casal: Claudiomar Pereira e Marília e Xavier

Café da Manhã na Padaria Rosariense

Casal: Felipe da Costa e Gabriela Gonçalves Leite