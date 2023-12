Alegretense de 19 anos morre em acidente de trabalho em Passo de Torres

Segundo informações preliminares, o rapaz estava realizando atividades de construção em uma obra de pré-moldados, quando ocorreu o acidente que resultou em sua queda de uma altura superior a 10 metros. Ele chegou a ser socorrido, porém, não resistiu e morreu no hospital.

Fatalidade| Um mestre na lavagem e higienização de carros perde a vida num choque elétrico

A reportagem do PAT buscou informações junto à Polícia Militar de Passo de Torres, mas até o momento da publicação não foram fornecidos detalhes adicionais. Ao contatar a Delegacia de Polícia em Torres/RS foi revelado que o registro indica uma queda em ambiente de trabalho. No entanto, as investigações estão em andamento no estado catarinense, e mais informações ainda não foram divulgadas.

O corpo da vítima, identificada como Marcelo Alves Gonçalves de 19 anos, está sendo transladado para Alegrete, onde serão realizadas as últimas homenagens na rua Daltro Filho, por meio da funerária Angelos. O sepultamento está programado para a manhã de sexta-feira, 22 de dezembro no Cemitério Público Municipal. O PAT também entrou em contato com a empresa, entretanto, não obteve retorno.

Desde o anúncio do falecimento do jovem, diversas homenagens têm sido compartilhadas em redes sociais, refletindo a comoção e solidariedade da comunidade diante da triste perda precoce do alegretense. Um dos amigos, Junior Oribes postou:

Fotos: reprodução redes sociais