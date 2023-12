Caminhões atolam e interropem por mais de 10h estrada do Parové

As informações fornecidas por trabalhadores da localidade indicam que, inicialmente, um trator pequeno tentou puxar os veículos sem sucesso. Hoje, no início da manhã, um trator de grande porte foi acionado e conseguiu movimentar um dos caminhões, liberando assim o tráfego.

Os caminhões com soja estavam vindo do silo de um produtor do Jacaquá em direção ao Porto de Rio Grande. As últimas chuvas prejudicaram a estrada, e com o peso das cargas, os caminhões não conseguiram vencer trechos encharcados.

A Secretaria de Agricultura e Pecuária mantém várias equipes realizando a manutenção dos mais de 4 mil quilômetros de estradas de Alegrete, em um esforço concentrado justamente para evitar casos como estes. No entanto, as chuvas que ocorrem com frequência desde o mês de setembro passado têm causado danos às estradas e dificultado a manutenção dessas vias.

