Alegrete fecha o primeiro trimestre com uma frota superior a 43 mil veículos em circulação

Engarrafamentos, trânsito intenso, principalmente nos horários de pico é um evidente sinal que a frota de carros cresceu no município. Alegrete ultrapassou, no primeiro trimestre desse ano a marca de 43 mil veículos em circulação.

No final de 2022, a marca já passava dos 41 mil veículos na cidade. Segundo estatística do Detran gaúcho, a cidade teve um crescimento de 100% na frota nos últimos 15 anos, quase o dobro dos 21.005 veículos de 2007. Em comparação com dezembro de 2022, quando foram 41.920 veículos nas ruas da cidade.

Mas agora, novo dado revela que até março de 2024, eram 43.069 veículos circulando com documentação avaliada pelo Detran em Alegrete, cidade de pouco mais de 72 mil habitantes. O levantamento estatístico ainda revela que até março deste ano, 23.541 automóveis estavam circulando pelas ruas da cidade em meio a 8.243 motos.

O município ainda tem no sistema do Detran 1.571 caminhões; 7.189 camionetas; 371 ônibus; 41 tratores e 1.881 reboques aptos a circular no trânsito. Em 12 anos, entraram em circulação na cidade mais de 14 mil veículos. E esse aumento de 14.090 mil veículos em circulação tem prós e contras. Para a economia, colabora com o crescimento das concessionárias de veículos novos e revendas de usados, na venda de combustíveis, peças, pneus e serviços de manutenção veicular em geral, gerando novos empregos. Também cresce a arrecadação de impostos, pois parte desse valor retorna à cidade, como exemplo o IPVA. Os efeitos negativos são sentidos no trânsito, com congestionamentos mais frequentes, mais acidentes e maior poluição do ar e sonora.

Foto: Marlon Fotografias/Revista EmFoco (Capa)