Após empate no tempo normal, Centenário vence nos penaltis e leva título dos 40tinhas da LAF

O estádio Municipal Farroupilha foi palco de mais uma final do Campeonato Amador de Alegrete que é coordenado pela Liga Alegretense de Futebol (LAF). Centenário e Ibirapuitã fizeram um grande confronto, digno de uma decisão de título.

O estádio Farroupilha estava cheio, típico de um grande confronto da categoria nobre do futebol amador de Alegrete. A bola rolou e a equipe do Centenário tinha o domínio das ações, na contrapartida, a defesa do Ibirapuitã conseguia conter os principais ataque do adversário. Ainda no primeiro tempo, o Centenário abriu o marcador e foi com esse placar magro para o vestiário.

No segundo tempo, mesmo com um atleta a menos, o Ibirapuitã foi valente e chegou ao empate após uma jogada de bola área. O centenário tentou, mas esbarrou em atuação inspirada da defesa do rival, fim do jogo, 1×1. Nas penalidades destaque para o goleiro Beto que pegou uma cobrança e assegurou o título ao Centenário.