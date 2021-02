Alegretense desaparecida foi encontrada em São Leopoldo

Compartilhe















Alegretense que estava desaparecida foi encontrada em São Leopoldo.

Depois de algumas horas, após a publicação no PAT de que uma alegretense estava desaparecida, a família recebeu inúmeras ligações. Infelizmente, muitas foram fake news, mas o mais importante é que Elisara Rosa da Silveira, 30 anos, foi localizada pela mãe, em São Leopoldo.

De acordo com Débora da Silveira, irmã da mulher conhecida como Sara, ela estava em uma barraca nas imediações da Unisinos, e foi encontrada pela mãe que, incansavelmente buscou informações sobre a alegretense. Débora disse que na manhã de terça-feira a progenitora foi até a Unisinos para receber a aposentadoria e ficou perguntando pela filha, pois elas receberam ligações afirmando que ela estaria naquela região, momento em que Sara foi ao encontro da mãe. Ela alegou que dormiu e acordou em Capão da Canoa, depois apresentou a passagem e disse que não tinha dinheiro para retornar. Uma mulher teria pago a passagem para que ela fosse até São Leopoldo. Lá, não sabia como chegar até a residência da irmã, conforme explicou Débora.

Mas, embora tenha ocorrido o desencontro inicial, agora, Sara está segura com a família. A irmã e a mãe agradecem a todas as pessoas que se disponibilizaram a ajudar. Ela salienta que a pessoa que ligou e informou que Sara estava nas imediações da Unisinos, trabalha no local e é alegretense. “Uma coincidência, Deus é maravilhoso, colocou essa pessoa no caminho da minha irmã e ficamos sabendo onde ela estava depois que ela viu a publicação do desaparecimento de Sara. Também recebemos muitas ligações de que ela estaria em outros lugares, inclusive em Alegrete. Então, estávamos muito apreensivas. Porém, agradecemos de coração a todos” – citou Débora.

O desaparecimento:

Sara saiu de Alegrete na noite da última sexta-feira(5), e não desceu no seu destino como havia combinado com a mãe. Desde então, a família, sem notícias passou a procurá-la em todos os lugares possíveis.

Uma vizinha e amiga dos familiares que já estavam em Porto Alegre, acompanhou a alegretense Elisara Rosa da Silveira, 30 anos, até a Estação Rodoviária de Alegrete. Sara como é conhecida, embarcou no ônibus às 23h rumo à Capital. Porém, na madrugada de sábado a mãe foi buscá-la na Rodoviária de Porto Alegre e ela não desceu do ônibus.

Desde então, a família não conseguiu contato com a alegretense que residia no bairro Nilo Soares Gonçalves. O apelo foi da irmã, Débora da Silveira. Ela descreveu que a mãe estava buscando de todas as maneiras informações que poderiam levar ao paradeiro da filha. Débora ressalta que Sara é muito conhecida em Alegrete. A moradora da Zona Leste, tem problemas de saúde em razão da dependência química. Por esse motivo, Débora e a mãe só liberaram dinheiro para uma pessoa responsável e de confiança para que ela comprasse a passagem e a acompanhasse até a saída do ônibus. Tudo foi tratado através do telefone, WhatsApp e ligações.