É massacrante a espera para ser atendido na agência da Caixa em Alegrete

Os usuários classificam como descaso, falta de respeito e desumanidade. Assim muitas pessoas definem a forma como a Caixa os trata quando têm que resolver qualquer situação na agência local, descrevem. Por mais que as filas gigantes já tenham ficado num passado bem recente, pois, por um bom tempo, em todo País, o relato e as manchetes se voltavam para a situação degradante que a população vivia em passar horas em filas. Esse período já não é mais o mesmo, hoje, se vê um terço das filas, entretanto, a demora em atender as pessoas é massacrante. São horas na fila para que possam resolver problemas simples como a troca de senha, o pedido de um cartão ou saber se são beneficiários do Pis/Pasep, por exemplo. Por mais que vários canais online sejam disponibilizados, a burocracia impede que as pessoas consigam resolver suas carências através dos mesmos.

Há pessoas que estão aguardando um momento em que possam chegar até o atendimento na Agência para resolverem problemas como um possivel golpe ou estelionato em suas contas relacionados ao saque do FGTS que ocorreu no ano passado e não conseguiram fazer o cadastro do Caixa Tem pois já apresentava uma senha e um e-mail que eles desconhecem. São trabalhadores que não podem se dispor a ficar por horas na fila e, por esse motivo aguardam que, talvez em algum momento poderão sanar suas dúvidas. Dentre as pessoas entrevistadas pela reportagem do PAT, um casal citou que chegou na fila em um dia, 13h02min, não sabiam que o horário era até às 13h, mas mesmo com todas as explicações de dispensa do trabalho por alguns minutos mais cedo na tentativa de resolverem suas dúvidas e problemas com suas contas, ouviram apenas que deveriam retornar outro dia. Assim fizeram e, por mais de uma hora ficaram aguardando enquanto apenas uma pessoa entrou no banco. Desistiram pela falta de tempo em razão do trabalho.

No início da tarde de ontem, um homem precisou ser encaminhado à UPA pelo Samu, depois de desmaiar na fila. Uma das jovens que ali estavam, destacou que, depois que ele passou mal, por duas vezes foi colocado no interior da agência até a ambulância chegar. A mulher de 30 anos disse que estava há uma hora na fila e apenas duas pessoas entraram na agência. O sol quente e o período prolongado sem água e alimentação pode provocar desidratação. “Eu não tenho o que fazer, a fila deve ter no máximo 70 pessoas, mas à espera é absurda”- destacou.

A reportagem do PAT já falou diversas vezes com o gerente local da Agência e, entende que o problema não é localizado e também não é a única agência bancária a passar por problemas, igualmente em outras os clientes enfrentam filas, mas em nenhuma por um período tão prolongado. Embora haja a explicação de que o número de funcionários está reduzido devido a afastamentos, férias, entre outros, o problema é muito sério e necessita de solução urgente.