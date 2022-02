Share on Email

Mais um alegretense que se destaca na música e lança hit em todas as plataformas.

Henrique Lemes, de 28 anos, está residindo em Santa Catarina. Ele disse à reportagem que começou sua história na música no ano de 2015 quando foi morar em Tubarão.

Alegretense desponta para música sertaneja em SC

Lá, teve a experiência de tocar em barzinhos e, assim, aflorou a sua paixão pela música Sertaneja. O alegretense destaca que foi de barzinho em barzinho que chegou a sua própria banda. Com sua simpatia singular, distribui sorrisos e boa música por onde passa.

Dentre suas músicas de trabalho, tem a regravação de Paredes Pintadas e o lançamento da sua nova música de trabalho 3 horas de amor. Ambas se encontram em todas as plataformas digitais e clipe em seu canal oficial no YouTube.

No link abaixo as redes sociais do alegretense:

https://linktr.ee/henriquelemesoficial

Acompanhe clipe oficial.