Alegretense é a quarta melhor brasileira na Maratona de Chicago

Uma das mais famosas maratonas do mundo, a Maratona de Chicago, nos EUA, reuniu mais de 40 mil corredores (e alguns poucos terminam em até seis horas e meia) competindo em um circuito fechado que começa e termina no Grant Park e passa por alguns dos pontos mais conhecidos da cidade, como os três principais estádios de Chicago (Wrigley Fried, The United Center e US Cellular Field) e uma bela área do centro.

Nesse universo de atletas, uma alegretense radicada em Nova York, Larissa Gargaro, 30 anos, neta do casal alegretense Mabel e Daniel Silveira, obteve um importante destaque.

Larissa completou os 42,195 km com o tempo de 3h05min, tempo este que garantiu a alegretense como quarta melhor brasileira nesta edição do evento.

Importante ressaltar que na faixa de corredores não profissional (elite), o tempo médio de conclusão de maratonas entre mulheres é de 4h48min.

A alegretense Larissa comemorou o brilhante resultado na Maratona de Chicago e deixou os avós aqui em Alegrete felizes com o feito em uma das mais importantes maratonas do mundo.

Fotos: reprodução