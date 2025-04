Alegretense é aprovada para o quadro de arbitragem da CBF

Os testes físicos e teóricos da arbitragem da CBF são realizados para preparar os árbitros e árbitros assistentes para as temporadas. Rosana encarou na última quinta-feira (10), no Rio de Janeiro no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. A alegretense pertence ao quadro de arbitragem da Federação do Rio de Janeiro e agora vai integrar os profissionais da Confederação.

Radicada no Rio, a alegretense havia sido reprovada no teste físico em função de uma lesão no pé, na época do teste. Ela foi pega de surpresa nesta semana com a remarcação da prova física. Se recuperando da lesão e sem treinamento ela foi para a prova confiante.

Os testes físicos da arbitragem da CBF seguem um padrão que inclui provas de corrida e tiros. Na parte de velocidade/explosão foram 6 tiros de 40m em até 6 segundos e 10 centésimos (podendo queimar um)

Depois, parte de velocidade + resistência: 40 tiros de 75m em até 15 segundos, o que dá uma velocidade média de 18km/h; com recuperação ativa (caminhando) de 25m em até 20 segundos. Atividades que ela conseguiu alcançar o índice feminino.

“Sem treino ficou bem difícil. Agora vou me preparar para buscar o índice no masculino”, assegurou a profissional. “Obrigada em especial aos meus pais e ao meu irmão, que sempre me apoiaram nessa loucura. Obrigada ao meu preparador físico, amigo e até terapeuta, Paulo Eugênio. E ao meu terapeuta Gustavo. Ao meu ortopedista de emergências, Dr. Sheijy Mogami e a minha quase conterrânea e inspiração, Márcia Alves”, destacou em sua rede social.

Rosana também fez um agradecimento ainda mais especial como ela menciona – a quem teve coragem de investir naquela guria de 19 anos que começou a bandeirar no Alegrete. Meu padrinho Joel Mendonça, o Valdir Knierin. E aos corajosos de São Borja, Oliveira e Daniel Fioravante, que me adotaram sozinha naquela cidade nova sem nenhum preconceito e me deixaram construir casca na várzea. Nada é do nada. Nada é do dia pra noite. Próximo passo: fazer um teste físico com todos os metatarsos e hálux do pézinho intactos”, ressaltou a alegretense.

Fotos: acervo pessoal