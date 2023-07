Alegretense envolvido em acidente que matou mãe e filho, na BR 290, é preso

Na tarde de terça-feira (04), a Polícia Civil, por meio dos agentes da 2ª Delegacia de Polícia – Uruguaiana, coordenada pelo Delegado Wellington Pinheiro, cumpriu um mandado de prisão em uma localidade rural, naquele município, onde foi preso o alegretense suspeito de cometer dois homicídios e causar lesões corporais graves a outras duas pessoas, devido ao estado de embriaguez ao conduzir um veículo, na BR290.

O mandado de prisão foi expedido pela Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana, após uma representação pela prisão preventiva feita pelo Delegado da 2ª DP – Uruguaiana, no âmbito de um inquérito policial que investiga a prática de duplo homicídio doloso em conjunto com as lesões corporais sofridas por outras duas pessoas.

Segundo o Delegado, as circunstâncias do acidente indicam que o suspeito não agiu de forma negligente, mas sim assumiu o risco de causar os resultados que ocorreram, caracterizando assim o dolo eventual. Valéria dos Santos Goulart, 48 anos, morreu no local. Seu filho, Franko Marcelo Goulart Andreoli, de 24, faleceu durante atendimento no hospital Santa Casa de Uruguaiana.

O Delegado considera que essa prisão é uma resposta importante para os casos frequentes de acidentes automobilísticos, nos quais a embriaguez ao volante está presente.

O inquérito policial será concluído dentro do prazo legal e encaminhado ao Ministério Público e Poder Judiciário.

O acidente:

A colisão entre três carros que matou mãe e filho na BR-290, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, ocorreu na noite do dia 7 de junho. Valéria dos Santos Goulart, 48 anos, morreu no local. Seu filho, Franko Marcelo Goulart Andreoli, de 24, faleceu durante atendimento no hospital Santa Casa. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada por volta das 22h20min próximo do km 700 da rodovia.

Valéria e Franko Marcelo estavam a bordo de um Uno Mille, que capotou após colidir frontalmente com um Vectra conduzido por um alegretense. Após a colisão, o Vectra acabou acertando um outro carro, um Ford Ka, que também tinha quatro ocupantes. Todos eles sofreram ferimentos leves. A namorada de Franko e a sua irmã, de 9 anos, também ocupavam o Uno Mille — elas foram encaminhadas ao hospital com lesões.