Motorista invade preferencial na Dr Quintana, causa acidente e colide contra muro

De acordo com relatos dos envolvidos, o motorista do Palio estava descendo pela rua Doutor Quintana quando invadiu a Marques do Alegrete, cortando a frente da condutora do Fusion, que seguia em direção à Praça General Osório, também no Centro de Alegrete.

O impacto ocorreu quando o Fusion colidiu com a lateral traseira do Palio, fazendo com que o veículo perdesse o controle e acabasse indo parar em cima da calçada, colidindo em seguida contra o muro de uma clínica veterinária localizada nas proximidades. Não houve feridos no acidente.

Alegretense envolvido em acidente que matou mãe e filho, na BR 290, é preso

A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. Ambos os veículos envolvidos no acidente apresentaram avarias consideráveis, porém, o Palio ficou sem condições para continuar circulando.